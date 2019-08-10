ПОТЕРЯННОЕ ЧУВСТВО РЕАЛЬНОСТИ ПУТИНА!

Где мы только не видели нашего президента. В батискафе на дно моря он опускался, и верхом на коне скакал, и на истребителе летал, да и на бомбардировщике тоже. Вот теперь на мотоцикле на байк-шоу приехал. Но если раньше такое поведение воспринималось населением нормально, а иногда (например, после присоединения Крыма) с чувством гордости, то сейчас это дополнительный повод для раздражения. Так почему образ «крутого парня» перестал работать?

Отмотаем время в начало 2000-х. Страна едва теплится после «лихих 90-х». Символом ужаса и беспросветности той эпохи был Ельцин Б.Н. Тот, кто постарше помнит этого дядьку с едва ворочающимся языком и тот стыд, который испытывала страна от его выходок.

Конечно, на этом фоне Путин выглядел не просто выигрышно, а очень выигрышно. Он и сам это понимал, и всячески подчеркивал свою прекрасную физическую форму.

Путин в кабине истребителя.

Согласитесь, что на фоне предшественника, один вид такого человека вселял осторожный оптимизм.

Возвращение Крыма вдохнуло в образ новую жизнь. Уверен, что тогда в восславлении сильного лидера, противостоящего Западу, принимали участие не только штатные пиарщики, но и рядовые граждане. Все это помогло Владимиру Владимировичу пройти в президенты и на 4 срок.

Что случилось дальше мы знаем. Повестка резко сменилась. Грабительские реформы заставили народ забыть о внешнем враге и вспомнить о внутреннем. А президент, застрявший в своем образе, воспринимается совсем иначе. Теперь погружения в батискафе в день (27 июля), когда полиция лупит протестующих в центре столицы, а в Сибири горят леса выглядит как неполное служебное соответствие, как и участие в байк-шоу (сегодня, 10 августа) совпало с 50-тысячным митингом оппозиции в Москве.

Теперь у людей складывается впечатление, что Путин просто на всё забил и досиживает свой срок в свое удовольствие. «Крутой мужик» умер!